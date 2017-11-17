Beşiktaş fırsat tepti

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Vodafone Park'taki zorlu mücadele 0-0 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Teleset Mobilya Akhisarspor’u konuk etti. Galatasaray ve Medipol Başakşehir’in bir araya geleceği haftada avantaj yakalamak isteyen siyah-beyazlılar, 0-0 beraberliğe razı oldu ve zirve yarışında önemli bir 2 puan kaybetti.

Müsabakaya tempolu başlayan Beşiktaş, 9’da Talisca ile penaltı kazanırken Quaresma 11’de beyaz noktada Lukac’a takıldı. Ev sahibinde 11’in değişilmez isimleri Babel ve Cenk yerlerini Lens ve Negredo’ya bıraktı. Performansıyla Şenol Güneş’i tatmin edemeyen Lens, ikinci yarının başında yerini Cenk’e bıraktı, Babel ise 65’te Negredo’nun yerine oyuna dahil oldu.

Portekiz’in ABD ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Pepe, maça saatler kala kadrodan çıkarılırken Pepe’nin yerine Medel forma giydi. Bu sonuçla Beşiktaş 22 puana yükselirken Akhisarspor 18 puana çıktı.