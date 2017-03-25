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Beşiktaş Jeremain Lens'i resmen istedi

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Beşiktaş Jeremain Lens'i resmen istedi
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Hollandalı futbolcu Jeremain Lens için Beşiktaş Sunderland'a teklif yaptı.

Jeremain Lens'in performansı Fenerbahçe'nin yanı sıra Beşiktaş tarafından da dikkatle takip ediliyor.

İngiliz basınında yer alan habere göre 13 milyon sterlin bonservis bedeli olan futbolcu için Beşiktaş, Tolgay Arslan + para teklifinde bulundu.

Ancak Kara Kediler lakaplı İngiliz ekibi oyuncunun serbest kalma ücretinin 13 milyon sterlin olduğu ve takasa sıcak bakmadığını Beşiktaş'a bildirdi.

4 gol 13 asistlik performansıyla parmak ısırtan Lens 29 yaşında. Bu nedenle ne Fenerbahçe ne de Beşiktaş bu derece yüksek bir meblağı ödemek istemiyor.

20 puanla İngiltere Premier Ligi'nin dibinde bulunan ve ligde kalmasına şüpheyle bakılan Sunderland ise bonservis bedelinde diretiyor.

Ancak Lens'in önümüzdeki sezon bir alt ligde oynamak istemediği ve bu nedenle yaz transfer sezonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyor. 

Bu arada Sunderland'ın Fenerbahçe'den de yine 13 milyon sterlin bonservis bedeli istediği haberde belirtildi. 

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