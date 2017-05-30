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Beşiktaş KAP'a bildirdi!

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Beşiktaş KAP'a bildirdi!
Beşiktaş Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş'in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyon hakkının kullanıldığını borsaya bildirdi.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ı üst üste 2 sezon şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Şenol Güneş, gelecek sezonda da resmen siyah-beyazlı takımın başında! Beşiktaş’a 3. yıldızı takan Güneş’in sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanıldı.

Beşiktaş’ın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’in görev süresinin, sözleşmesinde bulunan bir yıllık opsiyon hakkının kullanılarak uzatılmasına karar verilmiştir.”

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