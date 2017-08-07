Beşiktaş, Konyaspor hakkında suç duyurusunda bulundu!

Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Turkcell Süper Kupa finalinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın sahibi Atiker Konyaspor karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Kupa'yı 2-1'lik skorla müzesine götürmeyi başardı. Ancak maç esnasında ve bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar, karşılaşmaya gölge düşürdü.

Fanatik'in iddiasına göre Beşiktaş, dün yaşanan olaylarla ilgili olarak ilk hukuki adımı attı. Beşiktaş, Konyaspor Kulübü, Konyaspor taraftarı ve kamu görevlileri hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Dün oynanan karşılaşmada Konyaspor tribünlerinden birçok yanıcı madde ve "kelebek" olarak bilinen kesici alet atılmış, maç sırasında ve sonrasında Konyaspor taraftarları sahaya girmişti.