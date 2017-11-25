Beşiktaş ligde kayıp

Spor Toto Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş, zorlu deplasmandan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde zirve takibinde kritik bir puan kaybı yaşadı.

Spor Toto Süper Lig 13. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, zorlu deplasmanda beklenilen performansı sergileyemedi ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılarak zirve yolunda önemli bir kayıp yaşadı. Siyah beyazlılar gelecek hafta sahasında ağırlayacağı Galatasaray derbisi öncesi ağır bir yara aldı.

Hafta içinde Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Porto ile berabere kalan ve tarihinde ilk kez bir üst tura yükselen siyah beyazlılar, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.

Evkur Yeni Malatyaspor karşısında istediği gol pozisyonlarını elde edemeyen siyah beyazlılar, hücumda etkisiz bir görüntü sergiledi. Ev sahibi Malatyaspor ise maçın hemen başında Sadık Çiftpınar’ın kafa vuruşunda direğe takıldı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın ikinci yarında iki ekip de yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Beşiktaş’ta ise oyuna sonradan giren Alvaro Negredo’nun son dakikalardaki kafa vuruşu üst direğe takılınca mücadele 0-0’lık beraberlikle sona erdi.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçından da golsüz beraberlikle ayrılmış oldu.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 23 yaparken Evkur Yeni Malatyaspor 15 puana ulaştı. Beşiktaş gelecek hafta sahasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlarken Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanda Akhisarspor ile mücadele edecek.

SADIK DİREĞE TAKILDI

Maçtaki ilk tehlikeli gol pozisyonun Evkur Yeni Malatyaspor yakaladı. Mücadelenin 8. dakikasında Aytaç Kara sağdan korneri kullandı. Sadık’ın sert kafa vuruşu direkten döndü. Devamında Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

MALATYA’DAN ÜST ÜSTE FIRSATLAR

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Evkur Yeni Malatyaspor, 51. dakikada net net bir gol fırsatından yararlanamadı. Pereira ortasını arka direğe yolladı, Boutaib tek dokunuşla içeriye doğru çevirdi. Azubuike bekletmeden kale önünde vurdu fakat Beşiktaş savunmasından seken top uzaklaştı.

Bu pozisyondan iki dakika sonra Pereira yine sağ kanattan ortaladı. Kale önünde boş pozisyonda olan Boutaib kafayı vurdu ancak top sağdan az farkla auta gitti.