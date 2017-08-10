Beşiktaş, Medel transferini açıklıyor!

Medel ile transferi için anlaşmaya varan Beşiktaş, Inter ile bonservis bedeli konusunda büyük oranda anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Gary Medel'in transferinde mutlu sona ulaştı. Medel ile anlaşmaya varan Beşiktaş, Inter yönetimi ile Milano'da bir zirve gerçekleştirdi ve 2.5 milyon euroluk bonservis bedeli üzerinde prensip anlaşmasına vardı.

Ödeme pnı üzerinde Inter ilegörüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, bu plan üzerinde de mutabakat sağlarsa Medel transferini en kısa süre içerisinde açıklayacak. Medel ile 3 yıllık sözleşme üzerinden anlaşmaya varan Beşiktaş, Şilili futbolcuya yıllık 2.3 milyon euro ödeyecek. Şilili futbolcunun, cumartesi günü sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMEDİ, BEŞİKTAŞ ALIYOR

Hem stoper hem orta saha mevkilerinde oynayan Medel'in transferinde Şenol Güneş ile Beşiktaş Yönetimi bir kez daha karşı karşıya kaldı. Daha önce Boyko ve Aras Özbiliz transferlerini istememesine rağmen Beşiktaş Yönetimi tarafından transferlerin gerçekleştirilmesine tepki gösteren Güneşi, Medel'in transferini de veto etmişti.

Şenol Güneş'e rağmen Medel transferini gerçekleştiren Beşiktaş Yönetimi ile Güneş arasında önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olmaya başladı.

Daha önce Orkan Çınar, Pepe, Negredo ve Lens'i kadrosuna katan Beşiktaş, Medel transferiyle bu sezonki 5. transferinin altına imza atacak.