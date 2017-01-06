Beşiktaş Mitrovic'i KAP'a bildirdi

Beşiktşa Kulübü, Mitrovic'in transferi için oyuncu ve kulübü HNK Rijeka ile anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi. Mitrovic'in alacağı yıllık ücretlerle beraber Beşiktaş'a maliyeti 8.4 milyon Euro (yaklaşık 32 milyon TL) olacak.

İşte Beşiktaş Kulübü'nün KAP'a yaptığı açıklama; Matej Mitrovic'in transferi konusunda kulübü HNK Rijeka ve oyuncu ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre HNK Rijeka kulübüne 4.200.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 3,5 yıllık anlaşmaya varılmış olup, 2016-2017 Sezonunda 600.000 Euro,

2017-2018 Sezonunda 1.200.000 Euro,

2018-2019 Sezonunda 1.200.000 Euro,

2019-2020 Sezonunda 1.200.000 Euro Garanti Ücret Ayrıca oynadığı maçlarda puan başı 4.000 Euro ödenecektir.