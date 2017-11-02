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Beşiktaş - Monaco maçı sonrası olay

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Beşiktaş - Monaco maçı sonrası olay
1-1 biten Beşiktaş - Monaco maçı sonrası ortalık bir anda karıştı.

Herkes sakin geçen maçta birbirini tebrik ederken Ricardo Quaresma'nın maç sonu yaşadığı tartışma dikkatleri çekti.

Spor Arena'dan Emre Oktay'ın haberine göre, Beşiktaş - Monaco maçı sonrasında ipler gerildi. Gergin geçmeyen maç sonrasında Ricardo Quaresma, Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'in yanına gitti. Vatandaşıyla sohbet eden Portekizli, Monaco hocasına sarılarak ona formasını verdi.

Jardim'in Q7'den forma alması, Monacolu savunmacı Andrea Raggi'yi çılgına çevirdi. İtalyan stoper önce hocasının yanına giderek,"Formayı niye aldın" diye Jardim'i fırçaladı.

Bununla kalmayan öfkeli futbolcu Quaresma'nın üzerine yürüyerek onunla sözlü tartışmaya girdi. İkili arasındaki olaylar büyümeden yatıştırılırdı. Beşiktaş'tan ve Monaco'dan kişiler araya girerek iki futbolcuyu olay yerinden uzaklaştırdı. Raggi'nin öfkesi soyunma odasına da taştı.

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