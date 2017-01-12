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Beşiktaş, Olcay Şahan transferini açıkladı

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Beşiktaş, Olcay Şahan transferini açıkladı
Beşiktaş, milli oyuncu Olcay Şahan'ın Trabzonspor'a transferini borsaya bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Olcay Şahan transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; sözleşme fesih bedeli olarak tarafımıza 200.000 Avro ödenecektir" ifadelerine yer verildi. 

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