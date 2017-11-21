Beşiktaş - Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu konuk edecek. Peki, maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. Maçında bu akşam (21 Kasım Salı günü) Portekiz temsilcisi Porto ile Vodafone Park’ta karşılaşacak. Saat 20.00’de başlayacak olan mücadele TRT 1 ekranlarından canlıyayınlanacak. 2017-2018 Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Portekiz'de oynanan Porto Beşiktaş maçında temsilcimiz sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı. Beşiktaş'ın bu akşam Porto ile oynayacağı karşılaşmayı İspanyol hakem Mateu Lahoz yönetecek. Tecrübeli hakem geçen yıl deplasmandaki Lyon maçında hatalı bir gol yiyen vatandaşı Fabri'yi teselli ederken görüntülenince Beşiktaş taraftarlarının sempatisini kazanmıştı. Disiplinli tarzı ile dikkat çeken Lahoz, Lyon’daki maçta ev sahibi takıma 5 kez sarı karı kart gösterirken siyah beyazlılara ise 2 sarı kart çıkarmıştı. BEŞİKTAŞ'IN PORTO MAÇI MUHTEMEL İLK 11'İ Siyah beyazlıların Porto karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Fabri - Gökhan Gönül - Pepe - Tosic - Adriano - Tolgay - Atiba - Babel - Talisca - Quaresma - Cenk Tosun