Beşiktaş Ryan Babel’e imzayı attırıyor

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Ryan Babel ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Hollandalı yıldız, cumartesi günü İstanbul'a geliyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda kanat transferi çalışmalarına başlayan yönetim, Ryan Babel transferini bitirdi. Bonservisi elinde olan Hollandalı yıldız ile her konuda anlaşma sağlandı. Ryan Babel, 22 Aralık Cumartesi günü İstanbul’a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayacak imzayı atacak.