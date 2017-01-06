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Beşiktaş saldırısında yeni gelişme

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Beşiktaş saldırısında yeni gelişme
Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik düzenlenen canlı bombalı terör saldırısıyla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki 13 kişiden 10'u savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.

10 Aralık 2016 günü Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında bekleyen Çevik Kuvvet polisine yönelik gerçekleştirilen ve 46 kişinin hayatını kaybettiği çifte terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanması talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Serbest bırakılan 4 şüpheliden 3'ünün adli kontrol talebi ile serbest bırakıldığı öğrenilirken birinin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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