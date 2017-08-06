Bugünkü YENİÇAĞ »

Beşiktaş taraftarından "Laiklik" pankartı

»
Beşiktaş taraftarından "Laiklik" pankartı
Turkcell Süper Kupa maçı için Samsun'a giden Beşiktaş taraftarları, maça gittikleri otobüsün önüne üzerinde "Laiklik" yazan bir pankart astı. Pankartın fotoğrafı sosyal medyada gündemi oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor’u bir araya getirecek Turkcell Süper Kupa mücadelesine saatler kala taraftarlar da Türkiye’nin dört bir yanından Samsun’a hareket ettiler.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun yolunu tutan Beşiktaş taraftarlarının şehre geldiği Ankara plakalı bir otobüs ise sosyal medyada gündeme oturdu. Önünde “Laiklik” yazan bir pankartla taraftarı taşıyan otobüsün fotoğrafı sosyal medyada dolaşmaya başladı ve alkış aldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Beşiktaş taraftarından "Laiklik" pankartıBeşiktaş taraftarından "Laiklik" pankartıSneijder Nice'le anlaştı, alacağı ücret şok etti!Sneijder Nice'le anlaştı, alacağı ücret şok etti!Fikret Orman'dan Talisca ve Lens açıklamasıFikret Orman'dan Talisca ve Lens açıklamasıJeremain Lens’ten Fenerbahçe taraftarına imalı mesaj!Jeremain Lens’ten Fenerbahçe taraftarına imalı mesaj!Burak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklamasıBurak Yılmaz'dan Selçuk İnan açıklamasıLens KAP'a bildirildiLens KAP'a bildirildiAykut Kocaman sistemi değiştiriyorAykut Kocaman sistemi değiştiriyorNeymar'ın ilk antremanında neler oldu?Neymar'ın ilk antremanında neler oldu?Usain Bolt ilk ve son kez geçildi!Usain Bolt ilk ve son kez geçildi!Aziz Yıldırım: Lens gitsin diye dua ettikAziz Yıldırım: Lens gitsin diye dua ettik
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti