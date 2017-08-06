Beşiktaş taraftarından "Laiklik" pankartı

Turkcell Süper Kupa maçı için Samsun'a giden Beşiktaş taraftarları, maça gittikleri otobüsün önüne üzerinde "Laiklik" yazan bir pankart astı. Pankartın fotoğrafı sosyal medyada gündemi oluşturdu.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Atiker Konyaspor’u bir araya getirecek Turkcell Süper Kupa mücadelesine saatler kala taraftarlar da Türkiye’nin dört bir yanından Samsun’a hareket ettiler.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun yolunu tutan Beşiktaş taraftarlarının şehre geldiği Ankara plakalı bir otobüs ise sosyal medyada gündeme oturdu. Önünde “Laiklik” yazan bir pankartla taraftarı taşıyan otobüsün fotoğrafı sosyal medyada dolaşmaya başladı ve alkış aldı.