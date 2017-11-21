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Beşiktaş tarih yazdı!

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Beşiktaş tarih yazdı!
Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 5 maçta da yenilmeyerek tarihinde ilk kez bir üst tura yükseldi. Cenk Tosun gecenin kahramanı oldu.

Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile karşılaşan Beşiktaş, Vodafone Park’taki mücadelede sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla grubunu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde bir üst tura yükselmiş oldu.

Maça hızlı başlayan siyah beyazlılar, 29. dakikada Felipe’nin attığı golle şoke oldu. Duran top organizasyonu düzenleyen Portekiz temsilcisi, Beşiktaş karşısında 1-0’lık üstünlüğü ele geçirdi. Ancak bu golden sonra baskısını artıran Beşiktaş, Cenk Tosun’un yoktan var ettiği pozisyonda Anderson Talisca ile 41. dakikada beraberliği yakaladı: 1-1.

İlk yarısı 1-1’lik beraberlikle sona eren maçın ikinci yarısına ‘fırtına’ gibi başlayan siyah beyazlılar önce Ryan Babel, ardından Ricardo Quaresma ile üstünlük golüne çok yaklaştı ancak topu ağlara göndermeyi başaramadı.

Maçın 19. dakikasında uzaklardan kaleyi yoklayan ve kaleciye takılan Babel, 58. dakikada ceza yayı önünden çektiği müthiş şutunda bu kez direği geçemedi. Bu pozisyondan 3 dakika sonra sol kanattan ceza sahasına giren Ricardo Quaresma, sol kanatta nefis hareketlerle ceza sahasına sokuldu.

İki rakibinden sıyrışıp şutunu çeken yıldız futbolcu kaleci Jose Sa’ya takıldı. Portekizli futbolcu ilk yarıda da kaleci Jose Sa ile karşı karşıya kalmış ancak vuruşunda başarılı file bekçisini geçememişti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Beşiktaş puanını 11 yaparken Porto 7 puana ulaştı.

Siyah beyazlılar gruptaki son maçında RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşırken Porto sahasında Monaco’yu ağırlayacak.

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