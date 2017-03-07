Beşiktaş transfer harekatına erken başladı!

Beşiktaş şimdiden gelecek sezon kadrosuna yapacağı takviyelerin peşinde... Yaz döneminin transfer çalışmalarına aylar öncesinden başlayan siyah-beyazlı yönetim, ilk olarak forvet hattına takviye planlıyor.

Ligde üst üste ikinci şampiyonluğa koşan Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için erkenden düğmeye bastı. UEFA finansal fair- play denetimi nedeniyle yüksek bonservis ödemekten kaçınan ve takımdaki ücret dengesini bozmak istemeyen siyah- beyazlı kulüp, öncelikle golcü peşinde… Mario Gomez'in büyük hayal kırıklığı yaşadığı Wolfsburg'dan geri gelmesine açık kapı bırakan yönetim, devre arasında “Sezon sonu görüşelim” yanıtını aldığı Juventus'un Hırvat yıldızı Mario Mandzukic ile gelecek aydan itibaren yeniden temas kuracak.

QUARESMA ÇİN’E GİDEBİLİR

Orta saha ile sağ kanat takviyesi de planlayan Beşiktaş, scout ekibinin belirlediği ve şimdiden görüşmeye başladığı isimleri sır gibi saklıyor. UEFA'ya bu sezon için verdiği 10 milyon Euro zarar sözü nedeniyle oyuncu satmadan transfer yapması çok zor olan yönetim, kaynak yaratma adına cazip tekliflere de açık. Özellikle Çin kulüplerinin radarındaki Quaresma ve Adriano, bonservislerine önerilen muhtemel astronomik rakamlar karşısında satılabilir. Trabzonspor'un devre arasında ısrarla istediği Tolgay da yaz döneminde takımdan ayrılabilir.