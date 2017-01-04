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Beşiktaş yeni stoperini KAP'a bildirdi

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Beşiktaş yeni stoperini KAP'a bildirdi
Beşiktaş Hırvat stoper Matej Mitrovic'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Matej Mitrovic'in transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

'Transfermarkt' verilerine göre genç futbolcunun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro.

1.87 metre boyundaki Matej Mitrovic, bu sezon HNK Rijeka'nın oynadığı 20 lig maçının tamamında 90'ar dakika forma giydi ve 1 gol attı. Avrupa Ligi'nde 2 maç oynayan Mitrovic, Hırvatistan Kupası'nda da 3 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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