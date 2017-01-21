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Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı

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Beşiktaş'ın Mandzukic ısrarı
Golcü futbolcuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, satın alma opsiyonu için 10 milyon Euro önerdi. Ancak Juventus’un bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği Mario Mandzukic için Juventus'a son teklifini yaptı. Siyah-beyazlıların İtalyan devine, "Oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralayalım, satın alma opsiyonunu da 10 milyon Euro olarak belirleyelim. Ayrıca oyuncunun 5 milyon Euro olan maaşının yarısını biz karşılayalım" önerisiyle gittiği öğrenildi.

Ancak Juventus'un piyasa değeri 18 milyon Euro olan Mandzukic'i bu koşullarda vermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Hırvat futbolcuya Çin'den de çok cazip teklifler olması, bu transferi iyice zora soktu. İtalyan ekibinin Mandzukic'le ilgili resmi cevabını bekleyen siyah-beyazlılar, olumsuz yanıt almaları halinde, yeni bir santrfor arayışına girmeme ve sezonun ikinci yarısında eldeki oyuncularla devam etme kararı aldı.

SERİE A'DA MANDZUKİC

18 Maç 4 Gol 2 Asist 22 Şut 1119 Dakika

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