Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Beşiktaş aldığı muhteşem zafer ile UEFA çeyrek finale kaldı. UEFA'da oynanan diğer maçların ardından Beşiktaş'ın Avrupa'da rakipleri belli oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam 1-1'in rövanşında konuk ettiği Yunanistan ekibi Olympiakos'u evinde 4 - 1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi. Şimdi tüm Türkiye için gözler UEFA'nın kura çekiminde. Alınan sonuçların ardından Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde karşılaşacağı muhtemel rakipler merak edilmeye başlandı. Peki, UEFA kura çekimi ne zaman saat kaçta? İşte Beşiktaş'ın Avrupa'da ki muhtemel rakipleri.

HOLLANDA'DA KONU BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın'ın UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesinin ardından Hollanda basını da olası bir Beşiktaş-Ajax eşleşmesini tartışıyor.

Hollandalılar UEFA'nın böyle bir eşleşmeyi tıpkı Rusya-Ukrayna yada Azerbaycan-Ermenistan takımlarının birbiri ile karşılaması önlendiği gibi yapılabileceğini yazarlarken her şeyin UEFA'nın elinde olduğunu belirttiler. Ajax'ın Kopenhang'ı 2-0 yenerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkmasının ardından konuşan teknik direktör Peter Bozs "Maalesef iki ülke arasında şu an bir gerginlik var. Ama sonuçta kurayı çekenler bizler değiliz. Bu durum bizim elimizde değil. Bizi hangi takım çıkarsa gidip oynayacağız" şeklinde konuştu. Hollanda'da bir spor internet sitesinin "Ajax'ın çeyrek final rakibi kim olsun" ankettin de ise Beşiktaş yüzde 5 oyla en az oyu alan takım oldu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı rakipler belli oldu. Yapılacak kura çekiminin ardından siyah beyazlılar bu takımlardan biriyle eşleşecek...



İşte UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finalistleri:

Anderlecht

Manchester Utd

Lyon

Celta Vigo

Genk

Ajax

Schalke



UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde düzenlenecek kura çekimi 17 Mart Cuma günü saat 15:00'te başlayacak ve TRT SPOR ile Tivibu Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.