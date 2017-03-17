Beşiktaş'ın UEFA'daki rakibi kim oldu?
Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanşta Olympiakos'u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Yapılan kura sonuçlarında çeyrek finaldeki rakibi Fransız ekibi Olimpik Lyon.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş'ın çeyrek finaldeki rakibi Fransız temsilcisi Olimpik Lyon oldu. Çeyrek finalde ilk maçlar 13 Nisan Perşembe, rövanş maçları ise 20 Nisan Perşembe günü oynanacak.
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