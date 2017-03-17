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Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!

Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!
Beşiktaş skoru 4-1'e getirince Vodafone Arena'da Sirtaki müziği çaldı. Daha sonra ise Siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler
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