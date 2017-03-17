Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!

Beşiktaş skoru 4-1'e getirince Vodafone Arena'da Sirtaki müziği çaldı. Daha sonra ise Siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler