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Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!
Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir marşı ile inletti!
Beşiktaş skoru 4-1'e getirince Vodafone Arena'da Sirtaki müziği çaldı. Daha sonra ise Siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler
17 Mart 2017 Cuma 15:54
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