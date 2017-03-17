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Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir Marşı ile inletti!

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Beşiktaşlılar Vodafone Arena'yı İzmir Marşı ile inletti!
Beşiktaş skoru 4-1'e getirince Vodafone Arena'da Sirtaki müziği çaldı. Daha sonra ise Siyah-beyazlı taraftarlar hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylediler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Beşiktaş sahasında ağırladığı Yunanistan ekibi Olympiakos'u 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın 82. dakikasında oyuna dahil olan ve 2 dakika sonra Talisca'nın pasını iyi değerlendirerek Beşiktaş'ın 4. golüne imza atan Cenk Tosun, tribünleri dolduran 41 bin Beşiktaşlıyı da adeta coşturdu.

Yıldız golcünün golünün ardından stat hoparlörlerinden Yunanistan'a özgü bir müzik olan sirtaki çalmaya başladı. Sirtaki müziğiyle birlikte Beşiktaşlılar'ın hepsi tribünlerde coşkuyla dans etti. Siyah-beyazlı taraftarlar da ilk maçta olduğu gibi rövanş mücadelesinde de "İstanbul İstanbul" şeklinde tezahürat yaptı.

Stat hoporlerinden ünlü Yunan müziği sirtaki çalınırken, Beşiktaş taraftarları sonrasında İzmir marşına başladı.

"MUSTAFA KEMAL'İN ASKERLERİYİZ"

Beşitkaşlı taraftarlar İzmir marşının ardından "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye de bağırdı. Taraftarlar maçın son anlarında teknik direktörleri Şenol Güneş için de tezahuratlar söyledi.

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