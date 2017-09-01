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Beşiktaş’ta feci kaza! Biri ağır 2 yaralı

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Beşiktaş’ta feci kaza! Biri ağır 2 yaralı
Beşiktaş’ta hızını alamayan hafif ticari otomobil sürücüsü duvara çarptı. Kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Portakal yokuşu Caddesi'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, hafif ticari aracın sürücüsü Murat Aydıncılar hızını alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Cadde üzerindeki bir sitenin duvarına çarparak duran araç elektrik direği ve duvar arasında sıkıştı. Sürücü Murat Aydıncılar ağır yaralanırken yanındaki arkadaşı ise kazayı hafif atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü araçtan çıkarırken sağlık ekipleri yaralıları en yakın hastaneye kaldırdı.

Olay anını gören vatandaşlardan Süleyman Çam, “Ben bu köşede duruyordum. Arabanın hızından arkamı döndüğümde direk duvara doğru girdi. Çok hızlıydı. Dönmeye meyili olmadı. Direk girdi. Bir tanesi tam sıkışmıştı. Bir tanesini ambulans aldı götürdü. Öbürü için baya bir uğraştılar. Uğraştıktan sonra çıkardılar. Aldılar, götürdüler. Bir tanesi çok ağırdı. Sürücü çok hızlıydı, aşırı hızlıydı. Direk girdi zaten” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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