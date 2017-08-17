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Beşiktaş'ta Selçuk İnan bombası!

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Beşiktaş'ta Selçuk İnan bombası!
Beşiktaş, Galatasaray'da sezonun ilk maçında yedek kulübesinde kalan Selçuk İnan'ı transfer listesine ekledi.

Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, NTV Spor'da katıldığı programdan Selçuk İnan'ın satılmayacağını açıklamasına rağmen milli oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

İlk olarak Burak Yılmaz'dan sonra Selçuk İnan'ın da Trabzonspor'a dönebileceği iddia edilmişti.

Son olarak da Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Galatasaray kaptanını istediği iddia edildi.

TRT Spor'dan Fırat Günayer'in haberine göre; Beşiktaş, transfer listesine Galatasaray kaptanı Selçuk İnan'ı ekledi.

Habere göre; Selçuk İnan'ın Galatasaray'dan bonservisini alması durumunda Beşiktaş, milli futbolcuya transfer teklifi yapacak.

Selçuk İnan'ın 31 Mayıs 2019'a kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor

 

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