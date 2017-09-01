Beşiktaş'tan Cenk Tosun kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde olduğu iddia edilen Cenk Tosun için Beşiktaş kararını verdi.

İngiliz ekip Crystal Palace'ın kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun için Beşiktaşkesin kararını verdi.



beIN Sports'un haberine göre Beşiktaş, 12.5 milyon pound'u 24 ay taksitle ödemek isteyen Crystal Palace'ı reddetti.

Transferine onay çıkmayınca 26 yaşındaki Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kaldı.

Deneyimli futbolcuyla Newcastle United'ın da ilgilendiği konuşuluyordu.