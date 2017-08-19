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Beşiktaş'tan Kartal Yuvası şehidinin ailesine anlamlı hareket

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Beşiktaş'tan Kartal Yuvası şehidinin ailesine anlamlı hareket
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Vodafone Park'ta oynanan Bursaspor karşılaşmasından sonra meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kartal Yuvası personeli şehit Tunç Uncu’nun ailesine İstanbul Beylikdüzü'nden bir ev hediye etti.

Beşiktaş Kulübü, büyük bir vefa örneğine imza atarak Vodafone Park yakınında meydana gelen hain terör saldırısında vefat eden Kartal Yuvası çalışanı şehit Tunç Uncu'nun ailesine verdiği sözü tuttu ve İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde bir ev hediye etti.

Kartal Yuvası mağazalarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Mican, şehit Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu'ya resmi işlemler sonrası evin tapusunu takdim etti.

Daha sonra kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Mican, “Tunç Uncu çok sevdiğimiz bir çalışanımızdı. Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulumuzun Tunç Uncu'nun ailesine bir sözü vardı. Bugün o sözü yerine getirmeye çalıştık. Bir nebze olsun Tunç Uncu'nun adını bu evde yaşatmaya çalışacağız. Bir vefa örneği gösterdiğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Şehit Tunç Uncu'nun annesi Kadriye Uncu, evin Tunç Uncu'dan kendilerine bir hediye olduğunu ifade ederek, “Bu ev bize Tunç'tan hediye. O şu an yanımızda. Çünkü o şehit. İlk defa bir evim oldu. Tunç'un odasını hazırlayıp resimlerini koyacağım. Mekanı cennet olsun. Beşiktaş kulübüne çok teşekkür ediyorum, verdikleri sözü tuttular” diye konuştu.

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