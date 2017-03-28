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Beyaz Saray yakınlarında şüpheli paket alarmı

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Beyaz Saray yakınlarında şüpheli paket alarmı
Beyaz Saray yakınlarında şüpheli paket tespi edildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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