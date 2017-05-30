Beyaz Saray'da flaş istifa

ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki iletişim direktörü Mike Dubke herhangi bir gerekçe göstermeden istifa etti. Trump, Dubke'yi 3 ay önce atamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray danışmanı Kellyanne Conway, Amerikan Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, İletişim Direktörü Mike Dubke'nin istifa ettiğini söyledi.



Conway, "Beyaz Saray'daki görevini bırakmak istediğini belirtti ve Başkan'ın ilk yurtdışı ziyaretinin sona ermesini bekledi" dedi.