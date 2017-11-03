Beyaz Saray'da kırmızı alarm

ABD merkezli CBS News, Beyaz Saray'a giden kuzey yolların kapandığını duyurdu. Haber kanalı yetkililerin gazetecileri bölgeden uzaklaştırdığını kaydederken, Pennsylvania Caddesi'nin kapandığı belirtildi.

Özel Servis’in Twitter üzerinden yaptığı açıklamada bölgede şüpheli aktiviteler sonrasında bu kararın alındığı belirtildi.

Washington DC polis sözcüsü Margarita Mikhaylova, yetkililerin Beyaz Saray önünde şüpheli bir paket bulduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

WTTG-TV’de yer alan habere göre ise bir şüpheli Beyaz Saray’ın kuzey bölümüne patlayıcı yerleştirdi.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da değildi. Trump, başkanlık görevindeki ilk Asya ziyareti kapsamında Hawaii’ye doğru yolda.