Beyaz Saray'da şok istifa!

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in istifa ettiğini duyurdu.

Flynn’in, Başkan Trump Beyaz Saray’a çıkmadan önce Rusya’nın ABD Büyükelçisi’yle Washington Yönetimi’nin Moskova’ya karşı uyguladığı yaptırımlara ilişkin görüşmeler yaptığı iddia ediliyordu.

Birkaç gün önce ABD medyasında, Adalet Bakanlığı’nın konuya ilişkin Beyaz Saray’ı geçen ay uyardığı yönünde haberler çıkmıştı. Bakanlık Flynn’in Rusya’nın şantajına maruz kalabileceğini belirtmişti.

Flynn istifa mektubunda, “Rus Büyükelçi Sergey Kislyak’la yaptığım telefon görüşmeleriyle ilgili başkan yardımcısına yanlış, diğerlerine ise eksik bilgi verdim” ifadesine yer verdi.

Flynn başta yaptırımlara ilişkin Büyükelçi’yle görüştüğünü inkâr etmişti. Hatta Başkan Yardımcısı Mike Pence, kamuoyu önünde Flynn’in adına söz konusu iddiaları reddetmişti.





Üst düzey Demokratlar, Flynn’in görevden alınması için çağrıda bulunuyordu. Zira; ABD’de kanunlar, sade vatandaşların hükümet adına yabancı hükümetlerle görüşmesini yasaklıyor. Rus Büyükelçi’yle gerçekleştirilen mevzubahis görüşmeler ise Flynn’in Ulusal Güvenlik Danışmanlığı’na atanmasından önce gerçekleşti.

Göreve başlayalı henüz bir ay bile olmayan Flynn, modern Amerika tarihinde başkan danışmanlığı görevini en kısa sürdüren isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Flynn’den boşalan koltuğa geçici olarak Joseph Keith Kellogg’un atandığı belirtildi.

CNN’e konuşan ABD’li bir yetkili, Flynn’in Kislyyak ile Aralık ayındaki telefon görüşmesinde, diğer konularla birlikte yaptırımları da masaya yatırdığını doğruladı.





TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

57 yaşındaki emekli Korgeneral Flynn, adını ABD Kongresi’nin bulunduğu Capitol Hill’den alan siyasi analiz sitesi The Hill’de seçim günü yayınladığı makalesinde, “ABD’nin Gülen’e sığınak olmaması gerektiğini” vurgulamıştı.

Flynn, “Müttefikimiz Türkiye bir krizin içinde ve desteğimize gereksinimi var” başlıklı yazısında, Türkiye’nin bir öncelik olarak kabul edilmesi ve ABD dış politikasının baştan düzenlenmesi gerektiğini anlatmıştı.

Yazıda Flynn'ın en dikkat çekici yorumu ise şuydu:

“Arka bahçemiz Pensilvanya'ya rahatça yerleşmiş olan bu maskeli terör ve istikrarsızlık kaynağı tarafından Washington'ın gözü boyanırken NATO müttefikimiz Türkiye'ye engel olmak mantıksızdır. Türkiye'nin bakış açısıyla Washington, Türkiye'nin Usame bin Ladin'ine sığınak oluyor. 11 Eylül'den sonra Usame bin Ladin'in Türkiye'de güzel bir köyde yaşadığını ve aynı anda da Türk vergi mükelleflerinin vergileriyle fonlanan 160 okulu işlettiğini öğrenseydik ne yapardık?”