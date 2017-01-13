Bugünkü YENİÇAĞ »

Beyaz Saray'dan, Erdoğan'a cevap

»
Beyaz Saray'dan, Erdoğan'a cevap
Erdoğan'ın, Trump'ın CNN muhabirine verdiğ tepkiyi haklı bulmasına Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, "Türkiye'de hükümetin gazetecilere muamelesi düşünüldüğünde pek de şaşırmadım" dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Earnest, başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Erdoğan'ın CNN muhabirine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili soruyu, "Türk Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını okumadım ama Türkiye'de hükümetin gazetecilere yaptığı muameleler düşünüldüğünde pek de şaşırmadım. Türkiye bir NATO müttefiki… Amerika Türkiye'nin güçlü bir şekilde yanında yer almakta ve Türkiye ile karşılıklı çıkarlarımızı ve aynı zamanda Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumak için birlikte yakından çalışmaktadır. Bunu yapmayı sürdürüyoruz. Amerikan halkı ve dünya bu yakın ilişkiden yarar sağlıyor. Ancak bu yakın ilişki, bizim Türkiye'de sıklıkla hapse atılan ya da susturulan bağımsız gazetecilere yapılan muameleye ilişkin derin endişelerimizi dile getirmemizi engellemez" diye yanıtladı.

Üst düzey bir Türk yetkilinin ABD ziyareti sırasında, bu yetkilinin korumalarıyla Türk gazeteciler arasında fiziksel bir sürtüşme olduğuna da değinen Earnest, "Bu elbette ABD'nin topraklarımızda göz kapayacağı birşey değildi ve tepkimizi ortaya koyduk. Hatta hatırladığım kadarıyla orada anında müdahale eden Amerikalı güvenlik yetkilileri vardı" dedi.

ABD olarak iktidar sahibi kişilerle bağımsız medya arasında canlı ve güçlü diyalog geleneğine önem verdiklerini, bunun demokrasilerini güçlendirdiğine inandıklarını vurgulayan Earnest, "Eğer söylemlerinize güveniyorsanız o zaman bu söylemleri basın önünde savunma yeteneğinize de güvenmelisiniz. Eğer bunu yapmıyorsanız, bu yalnızca medyayla ilişkinize yönelik izlediğiniz yöntem hakkında soru işaretleri uyandırmakla kalmaz, savunmanız gereken söylemlerinize duyduğunuz güvene yönelik de şüpheler doğurur' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın, geçen yılın temmuz ayından bu yana ilk kez dün düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen CNN muhabiri Jim Acosta'ya 'Siz yalan haber yapıyorsunuz. Berbat bir kurumsunuz diyerek söz hakkı vermemesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Gezi olaylarında ve bölücü örgütün başlattığı çukur eylemlerinde milletimizin birliğine beraberliğine kardeşliğine saldırıldı. İşte o zamanlar Türkiye'de bu oyunu oynayanlar bakın dün Amerika'da Sayın Trump'ın basın toplantısında, orada yine bir yanlışlık yapıldı ve Sayın Trump da yine aynı o grubun muhabiri ve yahut da köşe yazarı neyse, onu orada benzetti' demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
'Rusya, küresel bir tehdit''Rusya, küresel bir tehdit'Beyaz Saray'dan, Erdoğan'a cevapBeyaz Saray'dan, Erdoğan'a cevapBüyük askeri sevkiyat Avrupa’ya ulaştıBüyük askeri sevkiyat Avrupa’ya ulaştıTrump'tan Putin açıklamasıTrump'tan Putin açıklamasıABD istihbaratından Trump'a uyarıABD istihbaratından Trump'a uyarıObama'dan Rusya ve Çin'e gönderme!Obama'dan Rusya ve Çin'e gönderme!ABD teröristlere destekte ısrarlı!ABD teröristlere destekte ısrarlı!BAE’ye Afganistan’da büyük şokBAE’ye Afganistan’da büyük şokİbadi'den ipleri gerecek açıklamaİbadi'den ipleri gerecek açıklamaRafsancani son yolculuğuna uğurlandıRafsancani son yolculuğuna uğurlandı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti