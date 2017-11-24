Beyaz TV'ye ceza yağdı!

RTÜK, Beyaz TV'de Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri nedeniyle kanala, 5 kez program durdurma cezasının yanı sıra para cezası da verilmesini kararlaştırdı. Karar oybirliğiyle alındı.

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklara yönelik çirkin sözleri nedeniyle büyük tepki görmüş ve bunun sonucunda Beyaz TV'den kovulmuştu. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından sert şekilde eleştirilmişti. Kütahyalı'nın çirkin sözleri nedeniyle bir çok kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

5 KEZ PROGRAM DURDURMA VE 5 KEZ İDARİ PARA CEZASI

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre büyük tepki çeken sözler sonrası RTÜK, Beyaz TV 'de yayınlanan Beyaz Futbol programı için toplandı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın yorumcu olduğu programa, RTÜK kanununu 8. Maddesinin B bendindeki “Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” maddesinden ceza verildi. Kanala 5 kez program durdurma ve yüzde 5 idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Beyaz TV'ye geçen ay kazandığı reklam gelirinin yüzde beşi oranında ceza uygulanacak.

BİR CEZA DAHA ALIRSA LİSANSI İPTAL EDİLECEK

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, RTÜK'ün Beyaz Futbol'a verdiği cezayı değerlendirdi. ''Bugüne kadar verilebilecek en ağır ceza'' diyen Tanal, Twitter'da şunları yazdı: "Rasim Ozan Kütahyalı’yı Boşnak vatandaşlarımıza yönelik çirkin üslubundan dolayı, şikayet ettiğimiz RTÜK dilekçemiz sonuçlandı. RTÜK Beyaz TV’ye bugüne kadar verilebilecek en ağır cezayı kesti.Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu’nun 8’nci maddesi 1’inci fıkrası B,F ve M bendlerine göre Beyaz TV bir daha ceza alırsa yayın lisansı iptaline gidecek!''