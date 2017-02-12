Beyin yorgunluğunu önlemenin yolları

Dİkkat eksikliği, algılama bozukluğu, unutkanlık gibi belirtilerle ortayaçıkan beyin yorgunluğu, iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkiliyor.

Beyin yorgunluğunu atmak ve beyin sağlığını korumak için günlük yaşam içinde uygulanabilecek birkaç basit öneriyi dikkate almak önem taşıyor.

Memorial Şişli Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Abdullah Özkardeş, beyin yorgunluğu ile başa çıkmanın yolları hakkında bilgi verdi. Yoğun iş temposu Beyin yorgunluğunun belirtileri genellikle Alzheimer hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ancak Alzheimer hastalığı genetik faktörlere dayanmıyorsa genellikle 65 yaş sonrası ortaya çıkmaktadır. Beyin yorgunluğu ise özellikle yoğun iş yaşamı olan herkesin karşılaşabileceği bir durumdur.

Beyin yorgunluğuna neden olabilecek birçok faktör bulunmaktadır. Rahatsızlığın giderilebilmesi için beyin

yorgunluğuna neden olan faktör ya da faktörlerin belirlenebilmesi gerekmektedir.

-Fazla stres yükü

-Çalışma alanın konforsuz olması

-Uyku kalitesi ve süresinin az olması

-Elektronik cihazlar

-Kişinin kendisine ve ailesine yeteri kadar zaman ayıramaması

-Yanlış beslenme alışkanlıkları

-Bazı metabolizma hastalıkları ve çeşitli rahatsızlıklar

-Sevdiğiniz kişiler ve işlerle vakit geçirin

Beyin yorgunluğundan kurtulmanın ve zihni temizlemenin en iyi yolu kişinin kendisine zaman ayırmasıdır. Troitin yeterince çalışmaması gibi beyin yorgunluğuna sebep olan başka bir rahatsızlık varsa bu hastalığın da belirlenip tedavi edilmesi gerekir. Mesai saatlerinin dışında işle ilgili düşüncelerden uzak durmak ve hobilerle uğraşmak beyin yorgunluğunun tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır.

Günün yorucu ve stresli kısmından uzaklaşıp insanların kendisine zaman ayırması gerekmektedir. Bu zamanlarda

özellikle toprakla zaman geçirmek ve çıplak ayakla toprağa basmak vücuttaki elektro manyetik yükün boşalmasını

sağlamaktadır. B,C ve E vitamini alın Beyin yorgunluğu yaşamamak için düzenli beslenmek ve öğünleri atlamamak

gerekmektedir. Zihin yorgunluğu yaşayan kişilerde unutkanlık görüldüğü unutulmamalıdır. Bununla başa çıkabilmek için ceviz, fındık, damarlı yeşil sebzeler ve zeytinyağlı yiyecekleri tüketmek önemlidir. Bunların yanında B,C ve E vitaminleri desteği ya da bu vitaminleri içeren belinlerin tüketilmesi ihmal edilmemelidir. Sporun da beyin yorgunluğuna iyi geldiği bilinen bir gerçektir. Günlük yapılan egzersizler özellikle unutkanlık yaşanmasınınönüne geçebilmektedir.