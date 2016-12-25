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Beykoz'da "Suriye gündemi" cinayeti

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Beykoz'da "Suriye gündemi" cinayeti
İstanbul Beykoz'da bir yalıda 20 yıldır işadamı S.Y’nin aile şoförü olarak çalışan Nihat Bulca (50) iddialara göre, işadamı S.Y’nin oğlu T.Y tarafından aralarında geçen "Suriye gündemi" tartışması nedeniyle 3 bıçak darbesiyle öldürüldü.

İşadamı  S.Y’nin oğlu T.Y iddialara göre, dün sabah 20 yıl boyunca aile şoförleri olarak çalışan evli ve bir çocuk babası olan Nihat Bulca’yı aralarında geçen tartışma yüzünden, boynundan ve omurgasından olmak üzere 3 bıçak darbesiyle yaraladı.  Hemen hastaneye kaldırılan Nihat Bulca, tedavi  gördüğü hastanede bu sabahsaatlerinde hayatını kaybetti. 

 "GÜNCEL KONULAR TARTIŞMAYI BÜYÜTTÜ"

Nihat Bulca’nın cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan almaya gelen kayınbiraderi Mehmet Arı, işadamı  S.Y’nin oğlu T.Y ile şoför Nihat Bulca’nın arasında güncel, siyasi ve Suriye gündeminin  tartışıldığını iddia etti.  

Arı, kavganın bu yüzden büyüdüğünü, bıçaklanma olayının bu nedenle gerçekleştiğini iddia etti. Tanık olarak polise ifade veren işadamının bir çalışanının da benzer şekilde bilgi verdiği öğrenildi. 

Nihat Bulca’nın cenazesinin yarın Beykoz’da toprağa verileceği öğrenilirken, cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.  

POLİS TARAFINDAN ARANIYOR

Cinayeti işlediği iddia edilen T.Y’nin polis tarafından arandığı da öğrenildi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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