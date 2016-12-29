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Beylikdüzü’nde tekne alabora oldu

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Beylikdüzü’nde tekne alabora oldu
İstanbul Beylikdüzü açıklarında tekne battı. Bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise kayboldu.

İstanbul Beylikdüzü’nden denize açılan içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu.  Teknedeki İlyas Bostancı hayatını kaybetti. Hüseyin Kahraman ise kayboldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kıyıda arama başlatıldı.

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