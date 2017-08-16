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Beyoğlu'nda pompalı tüfekle soygun

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Beyoğlu'nda pompalı tüfekle soygun
Beyoğlu’nda bir markete ellerinde pompalı tüfekle giren kar maskeli 3 hırsız kasalardaki 5 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre, biri pompalı tüfekli silahlı kar maskeli 3 gaspçı geçen Cuma günü markettekilere korku salarak içeri girdi. Müşteriler panik içinde kaçışırken gaspçılar kasaların başındaki görevlilere yöneldi.

Gaspçılardan biri kasiyerin boynuna pompalı tüfeğin namlusuyla vurarak kasayı açtırdı. Markette büyük paniğe neden olan olayda 3 gaspçı kasadaki 5 bin lirayı poşetlere doldurarak kayıplara karıştı. Gasp dehşetinin ardından polis olay yerine geldi.

Kasiyerlerin ifadesi alındı. Kasiyerler ölüm tehdidiyle gaspçıların kasaları boşalttığını söylediler.

Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Gaspçıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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