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Beyoğlu'nda yangın; 3 çocuk hayatını kaybetti

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Beyoğlu'nda yangın; 3 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Beyoğlu ilçesinin Tarlabaşı semtinde 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti.

tfaiye ekipleri çıkış nedeni bilinmeyen yangını söndürdükten sonra daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. İsa (5), Abdurrahman (3) ve Vedat Şahin (2) kardeşlerin cansız bedenleri aynı odada bulundu. Çocukların yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

İtfaiye ve polisin yangında ilgili incelemeleri sürüyor.

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