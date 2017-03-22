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Bharara’nın yeni mesleği belli oldu

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Bharara’nın yeni mesleği belli oldu
Trump yönetimi tarafından istifası istenen fakat istifa etmeyen ve ardından görevden alınan savcı Preet Bharara New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ders vermeye başlayacağı belirtildi.

Görevden alınmadan önce Rıza Sarraf davasına bakan savcı Preet Bharara, New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ders vermeye başlıyor.

ABD’de Trump yönetiminin göreve başlamasının ardından görevde kalacağı düşünülen fakat sürpriz şekilde istifası istenen savcı Preet Bharara, istifa etmediğini ve bunun sonucunda görevden alındığını açıklamıştı. 

Bharara’nın savcılık görevinden alındıktan sonra hangi mesleği yapacağı belli oldu. Bharara, New York Üniversitesi’nde hukuk eğitimi verecek.

Bharara, Hukuk Fakültesi’nin fahri üyesi olacak ve 1 Nisan’dan itibaren fakülteye katılacak.

‘İLGİLENDİĞİM KONULARA DEVAM EDECEĞİM’

Konuyla ilgili konuşan Bharara, “ABD’deki en iyi eğitim kurumlarından birisi olan New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne katılmaktan onur duyuyorum. Böylesine saygın bir ortama katılma şansı bulmaktan memnuniyet duyuyorum. Derinlemesine ilgilendiğim konular olan suç, sosyal adalet, dürüst hükümet, ulusal güvenlik, sivil haklar ve şirketlerin denetlenebilirliği alanlarına işaret etmeye devam etme fırsatını bulmak beni heyecanlandırıyor” dedi.

Bharara, üniversitenin kampüsüne yabancı değil. Görevden alınan savcı, son olarak ocak ayında üniversiteye çeşitli paneller vermek üzere gelmişti.

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