Bıkmak yok, devam

Nerede olduğu bilinmeyen, yurt dışına kaçmış olabileceği, ya da konuşmasın diye fetöcü biri tarafından ortadan kaldırıldığı tahmin edilen Adil Öksüz ilahiyatçıydı.

"Peygamberle görüştüm" ya da "Peygamber dün buradaydı, beraber namaz kıldık"; bunları söyleyen feto iblisi...

İblisin, insanların inançlarını ifsat etmek amacıyla kustuğu bu tür hezeyanlara, bir ilahiyat hocası nasıl olmuş da inanmış ve hainin baş müridi olmuş, anlamak mümkün değil...

***

Güçlü istihbaratımız olsaydı bu hainin ölüsü ya da dirisi çoktan bulunurdu.,..

Yakalandığı halde serbest bırakıldığında devletin hemen her kurumunda fetö çetesi unsurlarının dayanışma içerisinde olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz'dan bu yana hainleri topluyoruz, yargıya teslim ediyoruz; bıkmak ve vazgeçmek yok, devam!

***

Bu arada yanlış da yapılmıyor değil...

Yıllarca iblisin hizmetinde olmuş, gazetesini yönetmiş, köşe yazmış, kumpas mağdurlarına sövmüş, cemaatçi yargıç, savcı ve polis müdürlerini yere göğe koymamış isimlerin hâlâ yakalarına yapışılmadı...

Düne kadar cemaatçi olup da bugün AKP kalemşoru kesilenleri dikkatimizden uzak tutmamalıyız...

Ekranlara çıkıp masum rolü yaparak hepimizi kandırmaya kalkıyorlar...

***

Fetöcülükten kurtulmak için birbirlerini aklama gayretindeler...

Aklamaya çalıştıkları malûm isme bakın, 17-25 sürecinde Pensilvanya ile dört kez konuşmuş...

AKP şakşakçısı en baba (!) kalemler, sığındıkları havuz medyasında birbirlerini tezkiye için oralarını buralarını yırtıyorlar...

Nafile...

Geçmişlerinin üzerini örtemeyecekler!

Ne tesadüf ama...

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Akıncı Üssü'nde yakalanan Adil Öksüz orada bulunmasının nedeninin "Arsa bakmak" olduğunu söylemişti. Amcası sözde "O tarafta arsalar ucuz" demiş de o da kalkıp gelmiş, arsa bakmış... Hem de darbe günü ve silahlar ateşlendiği sırada...

Ne tesadüf...

Amcasıyla yıllardan beri görüşmeyen hainin, arsayı Akıncı karargâhında aradığına olabilir diyen var mı... Sanki orası karargâh değil de emlâk bürosu, sanki herif ilahiyatçı değil de inşaatçı...

Tabii kimse yemedi...

Dikkat etmiş olmalısınız; Akıncı Üssü'nün imamı diye bilinen ve darbe gecesi orada bulunan, darbeci subayların ihtiramda kusur etmedikleri Kemal Batmaz da duruşmada aynı şeyleri söylemedi mi...

Meğer o da Öksüz gibi Akıncı'da ucuz arsa arıyormuş... Hainlerin düştükleri durum bu; herhalde yakalanan öteki imamlar da ağızlarında aynı yalanı yuvarlayıp duracak...

İnci gibi laf

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"Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır." Binali YILDIRIM (Başbakan)

ŞUNDAN BUNDAN

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Bakalım Başakşehir'deki Fatih Terim Stadyumu'nun adı ne zaman değiştirilecek...

* * *

Çamlıca'ya giden asfalt yol çöktü, Kadir amcam kayıplara karıştı...

* * *(!)

MEB'in yeni partneri Ensar Vakfı; müjdelediler (!), Ensarcılar okulların bünyesinde 100 Kur'an kursu açacakmış...

* * *

Müftülerin nikâh kıymasına Mustafa Destici'den destek geldi. Ha Bahçeli, ha Destici, ikisi de destekçi...

ANLAMLI SÖZLER

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Her siyasal kuram, kendine ne ad takarsa taksın, topluma baskıdan medet umar. (George ORWEL)