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Bilal Konakci tahliye edildi

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Bilal Konakci tahliye edildi
2009 yılında patlayan bomba sonucu hayatına yüzde 98 engelli olarak devam eden ve FETÖ soruşturması kapmasında tutuklanan bomba imha uzmanı polis memuru Bilal Konakci tahliye edildi.

Bomba imha uzmanı Bilal Konakci, 5 Şubat 2009 tarihinde bir vatandaşın bomba ihbarı üzerine, İzmir'in kuzey bölgesindeki tek bomba imha uzmanı olarak göreve çağrıldı. İmha etme işlemi sırasında patlayan bomba, Konakci'yi kanlar içinde bırakmış ve Konakci, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yoğun bakıma alınmıştı. 

Yaşamasından ümit kesilen polis memuru, hayata tutundu ve yüzde 98 engelli olarak hayatına devam etti.

FETÖ'DEN TUTUKLADILAR

Bomba imha uzmanı Bilal Konakci'nin, hiç alakası olmadığı halde 20 Aralık 2016 Salı günü sabah 07:30'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

TAKAN, HUKUKSUZLUĞU YAZDI

Bilal Konakci'nin eşi Özlem Konakci, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'a ulaşarak konuyla ilgili destek istemişti. Takan, yaşanan hukuksuzluğu köşesine taşımış ve yazı büyük yankı uyandırmıştı.

TAHLİYE EDİLDİ

Takan'ın yazdığı yazı çok kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken, bugün öğlen saatlerinde bomba imha uzmanı Bilal Konakci'nin tahliye edildiği açıklandı.

Sosyal medya hesabından Konakci'nin tahliye edildiğini duyuran Yeniçağ Gazetesi Yazarı Ahmet Takan, "Gazi polisimiz Bilal Konakci tahliye oldu. Şükürler olsun. Türkiye'de hakimler ve avukatlar var.. Gazi polisimiz Bilal Konakci ve ailesi ile ilgilenen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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