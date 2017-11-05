Bildiğin programı yeniden izlemek

Reyting listelerine baktığımızda bazı dizilerin özetlerinin neredeyse dizi kadar izlendiğini görüyoruz.

Örneğin cuma akşamı “Şevkat Yerimdar”, “Arka Sokaklar” ve “İstanbullu Gelin”in özetleri en çok izlenen programlar arasında ilk 10’a girmiş. Bu dizilerin izleyicileri, muhtemelen bir önceki bölümü de büyük bir dikkatle izlemiştir. Peki, uzun uzun verilen özetleri (ortalama 1 saat) yeniden izlemenin nedeni ne olabilir? Bir ihtimal çok beğendiler bir daha izliyorlar (her hafta mı beğeniyorlar?), bir başka ihtimal hafta boyunca o kadar çok dizi izliyorlar ki, hangisinin nerede kaldığını unutuyorlar. Gerekçe ne olursa olsun, özetler böyle izlendiği sürece, kanallar o boşluğu doldurmak için yeni bir arayışa girmeyecekler. O saate konulacak bir saatlik herhangi bir programın 4’ün üzerinde reytingle listeye girme şansı neredeyse sıfır. Üstelik özet yayınlamak bedava, yeni programsa yeni maliyet demek.