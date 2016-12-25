Biletçiden Gazi kızına küstah hakaret: "Geldi yine beleşçiler"

Ankara'da biletçilik yapan bir şahıs, Keçiören seferi yapan mavi halk otobüsünde gazi yakınına ''Beleşçiler geldi'' diyerek hakaret etti. Hakaret eden kişinin işine son verildi.

263 no'lu hat güzergahında hizmet veren bir otobüste, devletin kendilerine verdiği hak ile şehir içi ulaşımı ücretsiz sağlayan bir gazinin kızı, otobüse bindiğinde şok bir ifadeyle karşılaşı. Gazinin kızına otobüs biletçisinin ''Beleşçiler geldi'' dediği iddia edildi.

Sosyal medyada biletçiye büyük tepki gösterilirken, Ankara Mavi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada biletçinin işine son verildiği belirtilirken, "Bugün, araçlarımızın birinde gazimizin yakını ile personel arasında yaşanan bir olay sosyal medya aracılığı ile Oda'mıza ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Oda Başkanı'mıza iletilmiştir. Oda Başkanımız Gazi'mizi arayarak özür dilemiştir. Olaya derhal müdahale edilerek araç biletçisi işten men edilmiştir. Aracın olay anı kamera kayıtları da EGO yetkilileri ile birlikte incelenmek ve en ağır ceza uygulanmak üzere istenmiştir."