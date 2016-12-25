Bugünkü YENİÇAĞ »

Biletçiden Gazi kızına küstah hakaret: "Geldi yine beleşçiler"

»
Biletçiden Gazi kızına küstah hakaret: "Geldi yine beleşçiler"
Ankara'da biletçilik yapan bir şahıs, Keçiören seferi yapan mavi halk otobüsünde gazi yakınına ''Beleşçiler geldi'' diyerek hakaret etti. Hakaret eden kişinin işine son verildi.

263 no'lu hat güzergahında hizmet veren bir otobüste, devletin kendilerine verdiği hak ile şehir içi ulaşımı ücretsiz sağlayan bir gazinin kızı, otobüse bindiğinde şok bir ifadeyle karşılaşı. Gazinin kızına otobüs biletçisinin ''Beleşçiler geldi'' dediği iddia edildi.

Sosyal medyada biletçiye büyük tepki gösterilirken, Ankara Mavi Özel Halk Otobüsçüler Esnaf Odası konu ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada biletçinin işine son verildiği belirtilirken, "Bugün, araçlarımızın birinde gazimizin yakını ile personel arasında yaşanan bir olay sosyal medya aracılığı ile Oda'mıza ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı tarafından Oda Başkanı'mıza iletilmiştir. Oda Başkanımız Gazi'mizi arayarak özür dilemiştir. Olaya derhal müdahale edilerek araç biletçisi işten men edilmiştir. Aracın olay anı kamera kayıtları da EGO yetkilileri ile birlikte incelenmek ve en ağır ceza uygulanmak üzere istenmiştir."

  • Yorumlar 7
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Yolda PKK'lı teröristle çatışma çıktıYolda PKK'lı teröristle çatışma çıktıCHP MYK olağanüstü toplandı!CHP MYK olağanüstü toplandı!Uçakta onlar da vardı!Uçakta onlar da vardı!Erdal Beşikçioğlu, Behzad Ç. ile ilgili tarih verdiErdal Beşikçioğlu, Behzad Ç. ile ilgili tarih verdiSaygı Öztürk: Mehmet Dişli cezaevinde olmayabilirSaygı Öztürk: Mehmet Dişli cezaevinde olmayabilirBiletçiden Gazi kızına küstah hakaret: "Geldi yine beleşçiler"Biletçiden Gazi kızına küstah hakaret: "Geldi yine beleşçiler"Türbedeki iskelet gün yüzüne çıktıTürbedeki iskelet gün yüzüne çıktıİstanbul'da 'Başkanlık' tartışılacakİstanbul'da 'Başkanlık' tartışılacakBalyoz mağduru yarbay El Bab'ı anlattıBalyoz mağduru yarbay El Bab'ı anlattıMeslek hastalığında korkutan tabloMeslek hastalığında korkutan tablo
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti