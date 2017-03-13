"Bilgilerimiz saldırıya açık durumda"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, "referandum gecesi de siber saldırılar olacaktır, bu saldırıların ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin alınması şart" dedi.

Bilun ÇELİK / Yeniçağ

Her genel seçim ve referandum sürecinde olduğu gibi 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesinde de siber saldırı ve siber güvenlik önlemleri tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Türkiye'nin tüm kurumlarındaki bilgilerin saldırıya açık durumda olduğunu belirtti.

Aksünger, "Bunun milli güvenlik sorunu olduğunu AKP bir türlü anlayamadı. Bir şeyler yaptık diyorlar ama sadece görüntüde. Yaptıkları tek şey Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nı artık yakalım oldu. Bilgisayar donanımları ve yazılımları konusunda hiçbir şey yapamadılar. Bu nedenle Türkiye'deki tüm kurumlar siber saldırıya açık" dedi.

Bu durumda referandum yapılacak olmasının elbette kamuoyunda tartışılan bir takım soruları beraberinde getireceğini kaydeden Aksünger, şunları söyledi: "Parti olarak biz zaten deneyimlerimizden biliyoruz. O gece sonuçlar açıklanmaya başlandıktan sonra birçok siber saldırı oluyor. Burada her zaman ifade ettiğimiz gibi saldırı olmasını beklememek hayalcilik olur. Dünya artık siber ortamda bunları yaşayan bir yer haline geldi. Önemli olan bunlara karşı tüm önlemlerinizi alıp saldırıları bertaraf etmektir. O gece de bu saldırılar olacaktır, bu saldırıların ortadan kaldırılması ve önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması şart."

Türkiye'nin siber saldırı anlamında bir eylem politikasının olmadığına da dikkat çeken Aksünger, "AKP iktidarları döneminde bu konu çok konuşuldu ancak bir türlü tedbir alınamadı. Nedeni ise bir eylem planının olmaması. Bunun bir milli güvenlik sorunu olarak algılanmaması. Siz eğer bunu bir güvenlik politikası ekseninde düşünemezseniz, bir eylem planı oluşturamazsınız. Hala ilgili kurumları imha etmek konusunu düşünüyorlar. Alabildikleri, bulabildikleri tek çözüm bu. Bu olacak şey değil. Kurumları ortadan kaldırmak ile saldırılara önlem alamazsınız" diye konuştu. CHP'li Aksünger, konuyu defalarca gündeme getirdikleri halde bir milli yazılım ve milli yazılım şirketi oluşturulamadığını vurguladı.