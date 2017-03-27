Bilgisayara hayatı programlar verir

Yazılımlara illaki para vermek zorunda değiliz. Ücretsiz programlar da bir çok ihtiyacınızı giderebilir.

Bilgisayarınızı daha verimli hale getirmek için size uygun programları kullanmak zorundasınız. Her programa

da para ödemek zorunda değilsiniz. İnternette ücretsiz bulabileceğiniz bir çok uygulama mevcut. İşte onlardan bazıları: WizMouse:Windows’ta bir pencerede fare imlecini aşağı yukarı kaydırma amacıyla kullanmak istediğiniz zaman, eğer o pencere seçili değilse hiçbir şey olmuyor. WizMouse, imlecin nerede olduğunu anlayarak sorunu çözüyor ve inaktif pencerelerde de kaydırma yapmanızı sağlıyor.

IrfanView: Fotoğraf düzenleme olan bu program, çok sayıda görseli bir hareketle farklı bir formata geçirmek, yeniden boyutlandırmak, dönüştürmek ve filtre eklemek için kullanılıyor.

QTTabBar: Bu programla tarayıcılarda alıştığımız sekme düzeni, Windows işletim sistemine geliyor ve tek bir pencerede farklı klasörlere erişmenizi sağlıyor.

PC Decrapifier: Bu uygulama ile Denetim Masası’na girip Program Ekle Kaldır’dan tek tek kullanmayacağınız programları silmeye harcayacağınız zamanı ciddi şekilde azaltabilirsiniz.

Ninite: PC Decrapifier’in tersi şeklinde işleyen Ninite, seçtiğiniz çeşitli programları tek seferde kurmanıza, bu kurulumlar sırasında karşınıza çıkan ve hiç bakmadan “İleri” dediğiniz sürece bilgisayarınıza yüklenecek olarak garip yazılımları da engellemenize olanak sağlıyor.

CutePDF: Bu uygulama, ayrı bir programdan ziyade bilgisayarınıza kendisini bir yazıcı sürücüsü olarak tanıtıyor. Bir programın Yazdır menüsünden yazıcı kısmında

CutePDF’i seçerek, elinizdeki dosyayı PDF olarak kaydedebilirsiniz. Programı kullanmak için PS2PDF dönüştürücü bir program ihtiyacı duysanız da, en basit düzeyde PDF oluşturmak için CutePDF oldukça uygun.

Everything: Program Windows’un dosya aramasının yerine geçiyor. Programı açıp istediğinizi yazdıktan sonra, siz yazmayı bitirmeden bile arama sonuçları karşınıza çıkmaya başlıyor.

TeraCopy: Uygulama, Windows’un varsayılan dosya kopyalama sisteminin yerini alıyor. Yazılım, tüm anlık transferleri tek bir kutuda gösteriyor, daha hızlı taşıma yapıyor ve farklı bir durdurma seçeneği ekliyor.

Ayrıca program, kopyalama sırasında karşılaşabileceğimiz sorunlu dosyaları aklına yazıp, taşıma işlemi son bulduğu zaman karşınıza çıkarması. Kısacası ek bir sorunlu dosya için dev bir harddiskin kopyalanması yarıda kalmıyor.

Secunia Personal Software Inspector: PC’nin arka planında sessiz sedasız çalışmaya devam eden bu uygulama, programlarınızı kontrol ediyor ve yeni güncelleme gelirse otomatik olarak yamayı yapıyor.

BoxCryptor: Önemli verilerinizi üçüncü parti sunucularda -yani bulut ortamında- saklamanın belli başlı güvenlik riskleri bulunuyor.

BoxCryptor da tekil dosyaları çok rahat bir süreçle sıkıştırıp şifreliyor.

PhraseExpress: Windows için yazı genişletici olan program, farklı kopyalama alanları sağlıyor, imla kontrolü yapıyor ve çok daha fazlasını kullanıcıya sunuyor. Bir eklenti olmadığı için de bilgisayarın her yerinde kullanılabiliyor. Aynı e-postayı herkese ayrı ayrı göndermek istediğinizde, tekrar tekrar kopyalayıp yapıştırmanıza gerek kalmıyor. Veya tüm HTML etiketlerini PhraseExpress’e verdiğiniz takdirde, oluşan bir hata sonrasındaki uğraştırıcı süreçten direkt kurtulabiliyorsunuz.

F.lux: Yazılım, bulunduğunuz bölgeye göre monitörün renk tonlarını ayarlıyor. Gün içerisinde, program ekranı parlak ve canlı tutarken, güneşin batmasıyla birlikte düzenli bir şekilde ekranı daha sıcak, samimi renklere geçiriyor. Ürünün, göz yorgunluğunu giderdiği ve uzun süreler çalışma konusunda odaklanmayı sağladığı belirtiliyor.

Unlocker: Sağ tıkla açılan menüden arka planda çalışan işlemi sonlandıran program, bu engeli kaldırarak istediğiniz şeyi silmenize yardımcı oluyor. Eraser: Hassas verileriniz varsa ve güvenli bir silme işlemiyle her şeyin ortadan kalktığından emin olmak istiyorsanız, Eraser uygun program. Ek olarak, Eraser bir dosyayı kaç kez bozması gerektiğini de size soruyor. Programı kullanırken, niye sildiğinizi iyi düşünmelisiniz.

Recuva: Bu program sildiklerinizi kurtarmaya yarıyor. Eraser gibi bir programla sildiğiniz belgeleri geri getiremeyen Recuva, daha çok Windows ile sildiklerinizi arayıp buluyor.

DropIt: Bu yazılım, kendisine verdiğiniz emirlere göre çalışıyor. Örneğin, DropIt’e bir klasördeki tüm fotoğraf ve müzikleri ayrı iki klasörde toplamasını, sonra da müzik klasöründe 4 MB altındaki dosyalar için ayrı bir klasör açmasını söyleyebilirsiniz. Sonra DropIt arkada hepsini hallediyor. Programı bilgisayar içerisinde ne şekilde kullanacağınız ise tamamen size kalmış durumda.

Rainmeter: Programın standart sürümünde takvim, RSS, hava durumu ve bilgisayarın anlık bilgileri gibi çok sayıda işe yarar ve faydalı veriye erişmek mümkün.