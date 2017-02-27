Bilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmaz

Bilgisayarda kayıtları silmemiz onlardan kurtulmamız anlamına gelmiyor. Bilgisayarın depolama parçası olan sabit disklerimizde, sohbet kayıtlarımız, resimleriniz, ya da kimsenin görmesiniistemediğiniz kişisel bilgilerimiz bulunabilir.

Fatih Yardım / Yeniçağ



Bu nedenle, bilgisayarımız eskidiği için çöpe attığımızda ya da sattığımızda başımızın ağrıması mümkün. Eğer önlem almazsak eskiyen bilgisayarımızla birlikte tüm özel bilgilerimizi de başkalarına teslim edebiliriz. Korsanların çöplüklerden, internet üzerinden satılan sistemlerden elde ettikleri sabit disk sürücüleri, ücretsiz olarak dağıtılan dosya kurtarma programlarıyla eski haline döndürüp, kullanıcıların tüm kişisel hareketlerini ve şifrelerinizi ele geçirdikleri ve bunlarla çeşitli şantajlar yaptıkları defalarca yaşandı.

Bir çok kişi, bilgisayarını satarken ya da çöpe atarken sabit diskteki tüm bilgilerini siler. Ancak bu gerçek bir silme değildir.

FORMAT YETMEZ

İnternette bulunabilen ve çoğu ücretsiz olarak dağıtılan kurtarma araçları ile buradaki bilgileri geri getirmek tam anlamıyla çocuk oyuncağı. Bunun için eski donanımlarınızı satmadan ya da hibe etmeden önce, verilerinizi gerçekten silip silmediğinizden emin olmalısınız.

Sadece sabit diski veya belleği formatlamak (biçimlendirmek) maalesef yeterli değil. Seçeneklerden en garantilisi ise sabit sürücüyü asla satmamak veya imha ederek kullanılmaz hale getirmek. Her ne kadar imha etmek kesin bir çözüm gibi görülüyor olsa da, Columbia faciasından arta kalan bilgisayarların içindeki sabit disklerde bulunan dosyaların bile kurtarılabildiğini hatırlamada fayda var.

Bu durumda yapılabilecek en garantili çözüm, sabit depolama biriminizi anlamsız veri yığınlarıyla birkaç kere tamamen doldurup o şekilde biçimlendirmek. Mekanik parçalardan oluşan sabit disk sürücülerde bulunan tabakalarda bulunan veri, ancak ve ancak üzerlerine birkaç kere farklı veriler yazıldığında yok olurlar.

Kişisel güvenlik için geliştirilmiş yazılımlar ve işletim sistemlerinde bulunan biçimlendirme seçenekleri, sabit sürücüde bulunan tüm alana anlamı olmayan veri yığınları üst üste yazdıktan sonra biçimlendirme işlemini gerçekleştiriyor. Bu yöntemle biçimlendirilmiş sabit disk sürücülerinden kurtarılan veriler, yazılım tarafından kopyalanmış anlamsız veriden oluşacağından kişisel güvenliğiniz sağlanmış oluyor.