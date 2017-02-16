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Bilim adamlarından gen düzenlemesine destek!

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Bilim adamlarından gen düzenlemesine destek!
Amerikalı bilim adamları bebeklerde hastalıkları ya da özürleri önleme amaçlı olduğu müddetçe genlerin düzenlenmesine izin verilmesini desteklediklerini açıkladı.

Amerikalı bilim adamları bebeklerde hastalıkları ya da özürleri önleme amaçlı olduğu müddetçe genlerin düzenlenmesine izin verilmesini desteklediklerini açıkladı.

Çeşitli kurumlardan önde gelen 21 bilim insanının yer aldığı komite tarafından yayımlanan raporda, teknolojik imkanlar sağlandığında genleriyle oynanmış bebeklerin doğumuna izin verilmesi gerektiği dile getirildi.

Komite, bu iznin sadece hastalıkların ve engelli doğumunun önlenmesiyle sınırlandırılması konusunda mutabık kaldı.

Grup, yeni teknolojilerle insan embriyolarında, yumurtalarında ve spermlerinde genlerin düzenlenmesine izin verilebileceğini, öte yandan bunun "tasarım" çocuklar yaratmak amacıyla kullanılmaması gerektiğine işaret etti.

Çalışma komitesinin Eş Başkanı ve Wisconsin-Madison Üniversitesinden Biyoetikçi Alta Charo, "İnsan genlerinin kurgulanması, hali hazırda tedavisi bulunmayan birçok genetik hastalığın anlaşılması, tedavi edilmesi, önlemesi ve birçok diğer hastalığa yönelik tedavi geliştirilmesi için büyük ümit vadediyor." ifadelerini kullandı.

Gen kurgulaması çalışmaları konusunda yapılacak hukuki düzenlemelerin, "germ hattı" adı verilen ve kalıtımsal olarak nesilden nesile aktarılan hücre çekirdekleri konusunda katı kurallar içermesi gerekiyor.

Komitenin 261 sayfalık raporu, Ulusal Bilim Akademisi ve Ulusal Tıp Akademisi tarafından yayımlandı.

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