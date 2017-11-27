Bilim insanları bakteriden kayıt cihazı yaptı!

Bilim adamları, bir bakterinin üzerinde oynayarak onu bir "kayıt makinesine" dönüştürmeyi başardı.

Kolombiya Üniversitesi Tıp Merkezi'nden araştırmacılar, doğal bakteriyel bağışıklık sistemini bir mikroskobik veri kayıt cihazına dönüştürdü. Böylece bakteri hücreleriyle ilgili yeni bir teknoloji sınıfının temelleri atılmış oldu.

İnsan bağırsağında yaşayan mikrop Escherichia coli'yi modifiye eden araştırmacılar, bakterinin ortamla etkileşimleri kaydetmesini, dahası gelişmeleri tarih bilgisiyle kayda almasını sağladılar. Bilim adamlarından Harris Wang, bu tür bir bakterinin hasta tarafından yutularak tüm sindirim yolunda yaşanan değişiklikleri kaydedebileceğini, şimdiye kadar ulaşılamayan bilgiler sağlayabileceğini söylüyor.

Bu yöntem, ortam algılamada olduğu kadar çevrebilim ve mikrobiyoloji alanında da faydalı olabilir. Yayınlanan belgeler, şu anki sistemin aynı anda en az üç sinyalin günlerce kaydedilebildiğini ispat ediyor.