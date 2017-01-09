Bilinçli vatandaş başkanlık için ne diyor?

Devlet Bahçeli'nin başkanlık sistemini gündeme taşıması ve AKP'ye yeşil ışık yakması üzerine anayasa değişikliği TBMM'ye geldi. Bugün itibarıyla Anayasa değişikliğiyle ilgili görüşmeler TBMM'de sürüyor.

Anayasa değişikliğiyle ilgili tartışmaları vatandaşlar da büyük bir kaygı, belirsizlik ve endişe içinde takip ediyor. Bırakın iktidarı, dünya nimetleriyle de çok fazla ilişkisi kalmamış olan bir vatandaştan aldığım 4 sayfalık e-posta bilinçli vatandaşın anayasaya bakışını özetliyor. Bize ulaşan bu gönderinin özeti şöyledir:

Tek kişinin iktidarı felaket getirir!

Partili Cumhurbaşkanlığı ya da Başkanlık diye getirilmeye çalışılan tek kişinin inisiyatifine bağlı ucube ve garabet sistemin bu ülkeye felaket getireceğine inanıyorum.

Bu sistemi savunanlar, ne kadar kamufle etseler de, iyimserlikle, şimdilik rejim değişikliği demesek de, bu sistem ileriki yıllarda mutlaka rejim değişikliğidir.

Bırakınız uzun yılları, bu sistemin meclise getirilmesinde bile döküldü! Meclisi böldü. Ülkeyi kutuplaştırdı. Bu sistem hayata geçerse ülkemizi ve milletimizi parçalayıp yok edeceğine inanıyorum.

Bu sistem, ülkemizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceğini yok edecektir. Bu sistem Müslüman Türk milletine bir tuzaktır demek komplo teorisi değildir.

Partili Cumhurbaşkanı olmaz!

Bu sistemi savunanlar, sisteme meşruiyet sağlamak için, nasıl başbakan partili oluyorsa, Cumhurbaşkanı da partili olur diye partizanca aldatmaca yapıyorlar. Evet, başbakan partili olabilir. Zira başbakan yanlışlarında en ağır şekilde eleştirilebilir. Bu ülkenin birliğine bütünlüğüne zarar getirmez.

Cumhurbaşkanlığı ayırımsız tüm milletin birliğini bütünlüğünü temsil eden farklı bir kurumdur. Cumhurbaşkanı milletin bir parçası yapılamaz. Cumhurbaşkanı milletin bir bölümünün taraftarı ve temsilcisi olamaz. Olursa fiilen bölücülük olmaz mı? Savunanlara şunu da sormak isterim. Partili Cumhurbaşkanı, hatalarında ve yanlışlarında aynı şekilde başbakan gibi eleştirilebilecek mi?

Tek kişiye bağlı bir sistem diktatörlük getirir!

Her şeyin tek kişiye bağlanması önce olmasa da sonra diktatörlük getirir. İstikrar ve huzur getirmez. Demokrasi ve hukuk sembolik olur. Demokrasinin ve hukukun olmadığı yerde ülkeden yerli yabanca yatırımlar kaçar. Beyin göçü olur. Yani ülke şaha kalkmaz geriye gider.

Bürokratik oligarşiyi yok edeceğiz diyerek, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını tek kişiye bağlarsanız, tüm kurumların kurumsal hafızalarını yok edersiniz. Ülke kalkınamadığı gibi, ufak bir sarsıntıda yıkılır.

Partili Cumhurbaşkanı tek kişi olarak meclisi fes edecek. Meclisin Partili Cumhurbaşkanını görevden alma yetkisi imkânsız veya yok gibidir.

OHAL ve KHK ile özerk bölge veya Federasyon getirmeyeceğini kim iddia edebilir? Kim garanti edebilir? Dahası Devletin tüm gücünü, tüm medya gücünü ve kurumları kendisine bağlanmış bir kimse, her kim olursa olsun ülkeyi felakete götürmeyeceğini kim garanti edebilir?

Parlamenter sisteme rahmet okutacak değişiklik!

Getirilecek sistemi savunanlar, koalisyonlarla da korkutuyorlar. Dünyada ve ülkemizde koalisyonlarla çok güzel işler yapıldı. Ülkemizde bazı koalisyonlarda tek başına olan bu hükümetten daha iyi işler yapıldığı oldu. Daha yüksek kalkınma hızı sağlayanlar olmuştur. Ayrıca koalisyonlarla kutuplaşmaların giderilmesi sağlanabilir.

Ülkemizde terör, işsizlik, yoksulluk, kutuplaşma, beka sorunu, Sevr şartları, İkinci Kurtuluş Savaşı varsa, bir de OHAL şartları varken, alel acele sistem değişikliğine gitmek doğru mu? Getirilecek sistemin bu ülkenin bu devasa sorunlarını çözmesi mümkün olmadığına göre, aksine ülkeyi bölünmeye ve felaketlere götürecek bir sistem ülkenin gündemine niye dayatılıyor?

Düşününüz bir kere böyle bir sistemle kuvvetler ayrılığı bitiriliyor. Ülke tek kişinin insafına teslim ediliyor. Atatürk Nutukta mealen; "Tek kişiye teslim edilen ülkeler yabancılar tarafından kolay teslim alınır" demektedir.

Diyor vatandaş!