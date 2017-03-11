Bilişim dünyası SAP Forum'da buluştu

"Dijital Dönüşüm, Dijital Türkiye" temasıyla düzenlenen SAP Forum Ankara etkinliği, bilişim, teknoloji, enerji, savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda kamu ve özel sektör firmalarının temsilcilerini bir araya getirdi.

"Dijital Dönüşüm, Dijital Türkiye" temasıyla düzenlenen SAP Forum Ankara etkinliği, bilişim, teknoloji, enerji, savunma gibi alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda kamu ve özel sektör firmalarının temsilcilerini bir araya getirdi.

SAP Türkiye Genel Müdürü Zeynep Keskin, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın toplam ticaret hacminin yüzde 76’sının SAP sistemi üzerinden geçtiğini söyledi.

Dünyanın en değerli 100 markasından 98’inin SAP sistemlerini kullandığını ifade eden Keskin, Türkiye’de ise en yüksek ihracat yapan ilk 10 şirketinin yüzde 80’inin SAP’ı tercih ettiğini belirtti.

Endüstri 4.0 devrimine değinen Keskin, Türkiye'nin de bu dönüşümü gündemine aldığını dile getirdi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu yönde çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Keskin, bilgi teknolojileri anlamında Türkiye'nin dünya ile aynı hızda aynı şeyleri konuştuğunu kaydetti.

Bu dönüşümde 3 temel unsur bulunduğuna işaret eden Keskin, bunların Ar-Ge politikalarının geliştirilmesi, katma değerli iş uygulamalarının artırılması ve nitelikli iş gücü olduğunu söyledi. Keskin, bu 3 unsurun aynı zamanda Türkiye'deki dönüşüm sürecinde belirleyici olacağını vurguladı.

Keskin, insan kaynağı yetiştirme konusundaki çalışmaları hakkında da bilgi verdi. SAP olarak 30'un üzerinde üniversite ile işbirliği yaptıklarını bildiren Keskin, teknolojik havuza kaynak yetiştirmek, üniversite öğrencilerine teorik eğitimin yanında mesleki aşinalık sağlamak ve yetişmiş iş gücünün hızla çalışma hayatına katılımına katkıda bulunmak amacıyla bu faaliyetleri devam ettireceklerini belirtti.

Etkinlikte gelenekselleşen SAP ödülleri de sahiplerini buldu. SAP'ın Yılın Analitik Projesi Ödülü'nü ASELSAN, Yılın Kurumsal Dönüşüm Projesi Ödülü'nü Başkent Doğalgaz, Yılın S/4HANA ile Dijital Dönüşüm Projesi Ödülü'nü Bilkent Holding aldı.

Etkinlikte, SAP uygulamalarıyla dünyanın farklı noktalarında hayata geçirilen "akıllı iş" projeleri hakkında da bilgi verildi.