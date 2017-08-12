Bin TL’lik cepe 622 lira vergi

Cep telefonu ithalatında TRT bandrol ücretine yapılan düzenleme yürürlükte.

Bakanlar Kurulu kararı ile yeniden düzenlenen TRT bandrol ücreti cep yakacak.

Cep telefonu ithalatında veya yurtiçi satışlarda daha önce yüzde 6 olarak uygulanan TRT bandrol ücreti, düzenlemenin yürürlüğe girdiği 8 Ağustos'tan itibaren yüzde 10 oranında tahsil edilmeye başlandı.

İKİNCİ KEZ VERGİ ALINIYOR

Düzenleme sonrası 1.000 TL'lik cep telefonunun ithalatında 622.5 TL vergi ödenecek. KPMG Türkiye Gümrük ve Ticaret Direktörü Hakan Uçak'a göre bu düzenleme, tüketiciye satışta cep telefonu fiyatlarına en az yüzde 6 zam olarak yansıyacak.

Uçak, “Cep telefonu ithalatında ödenen TRT bandrol ücreti, aynı zamanda ithalde tahsil edilen ÖTV ve KDV matrahına ilave ediliyor ve bandrol ücreti üzerinden ikinci kez vergi tahsil ediliyor” dedi. Uçak, yapılan artışın cep telefonu fiyatlarına nasıl yansıyacağını şöyle anlattı:

“Örneğin karar öncesi vergiler hariç 1.000 TL'ye ithal edilen bir cep telefonu için ithal anında 563.50 TL vergi ödeniyordu. Düzenleme sonrası aynı ürünün ithalatında 622.50 TL vergi ödenecek. 2 bin TL'lik bir ürün için ise bin 245 TL vergi ödenecek. Bir örnek verelim, yurtdışında 700 dolar olan telefonun ticari amaçla ithal edilmesi durumunda ithal anında bin 525 TL 13 kuruş vergi tahsil edilecek. Yeni düzenleme ile son tüketiciye satışta cep telefonu fiyatları yaklaşık yüzde 6 artacak.”