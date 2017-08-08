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Binadan restorana taş yağdı! 4 yaralı

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Binadan restorana taş yağdı! 4 yaralı
Beşiktaş'ta, restorasyon çalışması yapılan tarihi bir binadan kopan duvar parçası yan taraftaki restoranın bahçesine düştü. Bu sırada bahçede yemek yiyen 4 kadın tuğla parçalarının isabet etmesi nedeniyle hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Türkali Mahallesi Ihlamurdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 10 yıl önce yanan, uzun süren mahkeme sürecinin ardından restorasyon çalışmalarına başlanılan tarihi binanın arka tarafındaki duvarın bir bölümü, yan taraftaki restoranın bahçe tarafına düştü. Restoran sahiplerinin tedbir amaçlı koydukları tenteyi parçalayan tuğla parçaları, o sırada yemek yiyen 4 kadın müşteriyi hafif şekilde yaraladı.

Yaralılardan ikisi olay yerine gelen bir ambulansta ayakta tedavi edilirken, diğer iki yaralı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Restoranın işletme müdürü Hüseyin Kösmez, restorasyon yapan firma yetkililerden şikayetçi olacaklarını belirterek “Bir müteahhit restorasyon yapmak için burada tadilata başladı. Ancak hem kendi işçilerinin güvenliği hem de çevredeki binalar için herhangi bir önlem almadı. 6-7 gün önce yukarı çalışma yaptıkları sırada tepemize kiriş parçaları düştü. Bunun ardından müteahhit gelerek maddi, manevi tüm zararı karşılayacağını ifade etti. Biz de ‘bunun maddiyatla alakasının olmadığını, önemli olanın insan sağlığının olduğunu’ söyledik. Kendisi her türlü önlemi alacağını ifade etmişti. Ancak bugünkü yaşanan tablo ortada… 4 kadın müşterimiz masada oturuyordu. Yukarıdan düşen parçalar masada oturan müşterilerimizin kafasına düştü” dedi.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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